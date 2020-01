Schwerin

Impfschutz und WLAN sind Themen der Woche im Landtag

31.01.2020, 02:02 Uhr | dpa

Der Landtag in Schwerin beschließt heute seine dreitägigen Beratungen im Plenum. Drei der vier Themen gehen auf Anträge der oppositionellen Linksfraktion zurück. Unter anderem geht es dabei um den Ausbau frei zugänglicher WLAN-Netze. Die Linke fordert dabei von der SPD/CDU-Landesregierung mehr Unterstützung für ehrenamtlich tätige Freifunkinitiativen, die lokal Hotspots einrichten. Bestehende Förderprogramme sollen für die Freifunker nutzbar gemacht werden. Zudem sollen landeseigene Immobilien in Freifunkprojekte einbezogen werden können. Auf Antrag der Koalitionsfraktionen SPD und CDU steht erneut der Impfschutz im Zentrum der Debatte. So soll die Impfkampagne fortgeführt werden, um auch mehr Impfskeptiker von den Vorteilen einer Immunisierung zu überzeugen. Zudem soll darauf hingewirkt werden, dass insbesondere Impflücken bei Personal und Bewohnern von Altenpflegeeinrichtungen geschlossen werden.