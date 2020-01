Magdeburg

Opposition legt Vorschläge zur Krankenhaus-Rettung vor

31.01.2020, 02:57 Uhr | dpa

Linke und AfD wollen am heute im Landtag (9.00 Uhr) Vorschläge für die Unterstützung angeschlagener Krankenhäuser im Land diskutieren. Beide Oppositionsparteien legten dazu eigene Anträge vor. Im Antrag der Linken fordert die Partei unter anderem, öffentliche Strukturen der Krankenhauslandschaft im Land zu stärken und weitere Privatisierungen zu verhindern.

Die AfD legte einen Alternativantrag vor, in dem sie unter anderem fordert, den Verkauf weiterer Krankenhäuser an Ameos zu verhindern und die Schließung des Havelberg-Krankenhauses zu vermeiden. Der Krankenhaus-Betreiber Ameos steht derzeit wegen seiner Personalpolitik in der Kritik, rund 600 Mitarbeiter streiken in Sachsen-Anhalt seit Montag für Tarifverträge. Das Krankenhaus Havelberg will der Betreiber KMG wegen geringer Auslastung in ein Seniorenheim umwandeln.

Die Regierungsparteien CDU, SPD und Grüne hatten sich bisher nicht auf eine einheitliche Strategie zur Unterstützung der Krankenhäuser einigen können. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hatte ein im Wesentlichen von der Investitionsbank getragenes Investitionsprogramm über insgesamt 700 Millionen Euro gefordert. Die CDU hatte das als unbezahlbar zurückgewiesen.