Völklingen

350 Kilometer-Fußmarsch für Erhalt der Saar-Stahlindustrie

31.01.2020, 04:03 Uhr | dpa

Für den Erhalt der saarländischen Stahlindustrie wollen Betriebsräte 350 Kilometer zu Fuß von Völklingen nach Brüssel gehen. Los geht der "Walk of Steel" (Stahl-Marsch) heute Morgen um 9.00 Uhr. Zehn Tage werden die rund 40 Betriebsräte und Mitstreiter unterwegs sein. In Brüssel sei dann am 10. Februar geplant, Forderungen an den EU-Kommissar für Klimaschutz, Frans Timmermans, zu übergeben.

"Mit dem "Walk of Steel" wollen wir ein Zeichen setzen für den Erhalt unserer Arbeitsplätze", sagte der Betriebsratsvorsitzende bei Saarstahl, Stephan Ahr. Zudem wollten sie um konkrete Unterstützung bei der Umstellung der Stahlindustrie auf eine CO2-freie Produktion werben und für faire internationale Wettbewerbsbedingungen auf dem Stahlmarkt kämpfen.

In der Saar-Stahlindustrie sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums knapp 14 000 Menschen beschäftigt. Unter Berücksichtigung von mit dem Sektor verbundenen Wirtschaftszweigen hingen mehr als 22 000 Arbeitsplätze im Saarland vom Stahl ab.

Bei dem Marsch seien jeweils kleine Teams von vier Leuten unterwegs, die sich wie bei einem Staffellauf abwechselten. Geplant sei, dass jedes Team bis zu 40 Kilometer pro Tag gehe. Bewusst sei nicht zum Protestmarsch oder Demozug aufgerufen worden, da dies Anmeldungen in jeder Gemeinde, die durchquert werde, erfordert hätte. Man rechne damit, dass sich viele Menschen dem Marsch anschließen würden.