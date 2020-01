Boppard

Stauende übersehen: Mann kommt bei Autobahnunfall ums Leben

31.01.2020, 05:45 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 61 ist südlich von Koblenz ein Mann ums Leben gekommen. Wegen eines vorangegangen Unfalls hatte sich am Donnerstagabend bei Boppard (Rhein-Hunsrück- Kreis) der Verkehr gestaut. Der Fahrer eines Kleinlasters übersah das Stauende, wie die Polizei in der Nacht auf Freitag mitteilte. Der Kleinlaster prallte in ein Auto, dessen Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer sowie anderer Fahrer, deren Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden, kamen in Krankenhäuser.

Vier Stunden vor dem Unfall war bereits ein Lastwagen bei Emmelshausen in ein Stauende gefahren und hatte zwei vorausfahrende Lkws ineinander geschoben. Dabei wurde einer der Fahrer schwer verletzt.

Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Durch die beiden Unfälle entstand ein Schaden von geschätzt 150 000 Euro.