Kürnach

Polizei sucht weiter nach Mann mit Schusswaffe

31.01.2020, 08:45 Uhr | dpa

Die Suche nach einem bewaffneten Mann im unterfränkischen Kürnach bei Würzburg dauert weiter an. Nach Angaben der Polizei soll der Mann am Donnerstagnachmittag einen Menschen mit einer Schusswaffe bedroht haben, verletzt wurde niemand. Ein Großaufgebot der Polizei suchte bis in den Abend hinein nach dem Verdächtigen, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Laut Polizeisprecher sind die Einsatzkräfte über Nacht präsent geblieben, auch am heutigen Freitag wird die Suche fortgesetzt. Zu der Art der Schusswaffe könnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Die Polizei warnt davor, den wohl mit einer grünen Jacke und Mütze bekleideten Verdächtigen anzusprechen. Stattdessen sollte der Notruf gewählt werden.