Magdeburg

Tischtennis-Stars drehen Solidaritäts-Video für Virus-Opfer

31.01.2020, 11:03 Uhr | dpa

Die Stars des internationalen Tischtennis-Sports haben bei den German Open in Magdeburg ein Solidaritäts-Video für alle Menschen gedreht, die in China von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen sind. Unter dem Titel "Be strong, Wuhan" (Sei stark, Wuhan) äußert sich darin neben allen chinesischen Topspielern auch der in China sehr populäre deutsche Europameister Timo Boll. Veröffentlicht wurde das Video am Freitagmorgen auf dem Twitterkanal des Weltverbandes ITTF. Zusätzlich dazu läuft der Slogan "Be strong, Wuhan" auch während der Spiele über die Werbebanden der Getec-Arena.

In der Elf-Millionen-Einwohner-Metropole Wuhan war das Coronavirus nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse ausgebrochen. Die chinesische Tischtennis-Nationalmannschaft ist in Magdeburg mit je 14 Spielerinnen und Spielern sowie 17 Trainern, Betreuern oder Medizinern zu Gast. Nach Angaben des Weltverbandes ITTF wurden sie alle vor dem Abflug nach Deutschland intensiv untersucht und werden auch während des Turniers weiterhin täglich ärztlich kontrolliert.