Schwerin

Nationalspielerin Lippmann kehrt zum SSC Schwerin zurück

31.01.2020, 12:35 Uhr | dpa

Volleyball, Frauen: Länderspiel, Deutschland - Polen in der Sporthalle Berg Fidel. Deutschlands Louisa-Christin Lippmann spielt den Ball. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben sich im Kampf um die deutsche Meisterschaft und den europäischen CEV-Cup spektakulär verstärkt. Nationalspielerin Louisa Lippmann kehrt zum deutschen Rekordmeister zurück und wird vorerst bis zum Saisonende für den Bundesliga-Tabellenführer aufschlagen. "Jetzt haben wir abgesichert, dass wir wirklich auf allen Positionen doppelt stark besetzt und damit für die heiße Phase dieser sehr belastungsintensiven Saison bestens vorbereitet sind", sagte SSC-Geschäftsführer Michael Evers am Freitag.

Die 25 Jahre alte Diagonalspielerin holte mit dem zweimaligen Europapokalsieger 2017 und 2018 den deutschen Meistertitel, ehe sie zum italienischen Erstligisten Il Bisonte Firenze wechselte. "Ich habe nur total positive Erinnerungen an meine Zeit hier", sagte die gebürtige Herforderin. "Ganz unabhängig davon war für mich aber entscheidend, dass Schwerin sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt hat und im Profisport ein großer Name ist."

Im vergangenen Sommer ging die dreimalige Volleyballerin des Jahres nach China zu Shanghai Bright Ubest, wo ihr Vertrag ausgelaufen ist. Lippmann wird auf der Position neben Nationalteam-Kollegin Kimberly Drewniok agieren. "Mit mir und Kimmi gibt es zwei Spielerinnen, die jede für sich für jeden Gegner gefährlich sind. Das ist super für das Team", sagte die 1,90 Meter große Lippmann.