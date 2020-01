Dresden

Dynamo-Leihgabe Schmidt sieht Heidenheim-Rückkehr gelassen

31.01.2020, 12:36 Uhr | dpa

Dynamo Dresdens Winterneuzugang Patrick Schmidt sieht seiner Rückkehr nach Heidenheim gelassen entgegen. "Ich will den Fokus gar nicht so sehr auf meine Person legen. Ich bin jetzt Spieler von Dynamo Dresden und wir fahren dorthin um was mitzunehmen", sagte der ausgeliehene Stürmer des Fußball-Zweitligisten am Freitag mit Blick auf die Auswärtspartie kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei seinem Stammverein FC Heidenheim.

Schmidt wechselte 2018 aus der Regionalliga nach Heidenheim und stand in seiner Premieren-Saison 20 Mal unter Frank Schmidt auf dem Feld. In der aktuellen Spielzeit kam der 26 Jahre alte Mittelstürmer jedoch nur viermal zum Einsatz.

Mit Dynamo will Schmidt beim Tabellenvierten den nächsten Schritt für die Mission Klassenverbleib machen. Derzeit hat das Schlusslicht vier Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Dynamo-Coach Markus Kauczinski muss dabei auf Josef Husbauer (Infekt), Kevin Ehlers (Außenbandteilriss und Überdehnung des vorderen Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk) und Marco Hartmann (Aufbautraining) verzichten.