Drohne filmt Polizisten in Rostock

31.01.2020, 13:55 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv/Illustration (Quelle: dpa)

Eine Drohne über dem Polizeizentrum in Rostock hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion mitteilte, kreiste das Fluggerät am Donnerstagabend direkt über dem Polizeigelände und verfolgte einige Beamte. Nachdem sich eine Funkstreifenbesatzung auf die Suche nach dem Lenker gemacht habe, sei die Drohne schnell weggeflogen. Die Beamten hatten demnach allerdings im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt eine Gruppe junger Männer beobachtet, die mit der Drohne in ein Wohnhaus flüchteten.

Die Polizisten trafen den Angaben zufolge in einer Wohnung im Gebäude drei bereits polizeilich bekannte Männer im Alter von 20, 24 und 29 Jahren an. Es habe sich herausgestellt, dass der jüngste von ihnen der Besitzer der Drohne war. Das Fluggerät sei sichergestellt worden, die aufgezeichneten Aufnahmen hätten neben dem Polizeizentrum auch Videos von Graffitisprühereien gezeigt. Die Tatverdächtigen seien augenscheinlich berauscht gewesen, in der Wohnung wurden Betäubungsmittel gefunden.

Gegen die drei Männer ermittelt nun die Kriminalpolizei, es wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gemäß Betäubungsmittelgesetz und gegen die Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten aufgenommen.