Bad Ems

Anteil von Dieselautos wächst

31.01.2020, 16:38 Uhr | dpa

Trotz des Diesel-Abgasskandals ist der Anteil neuer Dieselwagen an der Autoflotte in Rheinland-Pfalz gewachsen. 2019 wurden insgesamt 138 871 Pkw im Land neu zugelassen - 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. Der Anteil der Dieselautos lag 2019 bei 29,8 Prozent und war damit um 0,5 Prozentpunkte höher als 2018. Der Anteil der neu zugelassenen Benziner sank dagegen von 65,7 Prozent im Jahr 2018 auf 61,9 Prozent im Jahr 2019.

Von 5,0 Prozent 2018 auf 8,4 Prozent im Jahr 2019 wuchs der Anteil der erstmals zugelassenen Autos mit alternativen Antrieben. Von diesen rund 11 600 Fahrzeugen hatten 8577 einen Hybridantrieb, 2489 einen Elektromotor und 546 einen Gasantrieb.

Die Zahl neu zugelassener Krafträder in Rheinland-Pfalz steigerte sich nach Angaben der Statistiker von 2018 auf 2019 um 5,3 Prozent auf 8800. Bei Lastwagen gab es einen Anstieg um 4,3 Prozent auf 13 641, bei Zugmaschinen um 10,4 Prozent auf 4731.