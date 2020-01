17-Jährige flunkert bei Jobgespräch bei der Polizei

31.01.2020, 16:43 Uhr | dpa

Eine 17-Jährige hat in Halle Bundespolizisten angelogen - und sich so um ihre Karriere gebracht. Die junge Frau war am Donnerstagvormittag mit ihrer Mutter bei einer Berufsberatung auf einem Revier, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Demnach ergab eine Routineüberprüfung, dass der Führerschein der Mutter sichergestellt werden sollte.

Die Mutter gab an, den Führerschein nicht dabei zu haben. Ein Bekannter habe sie gefahren. Die Tochter bestätigte laut Polizei die Schilderungen. Nach dem Gespräch beobachtete alelrdings ein beteiligter Polizist die beiden Frauen, als sie in ein Auto einstiegen. Die Mutter setzte sich ans Steuer und fuhr los. Sie wurden angehalten. Die 36-Jährige verlor ihren Führerschein - und die Tochter laut Polizei ihre Chance auf eine Karriere bei der Polizei.