Rimbach

Familienstreit eskaliert: Eltern und Sohn verletzt

31.01.2020, 16:44 Uhr | dpa

Bei einem eskalierten Familienstreit im südhessischen Rimbach sind am Freitag Eltern und ihr 52 Jahre alter Sohn verletzt worden. Die alarmierten Einsatzkräfte hörten schon beim Eintreffen deutliche Hilfeschreie im Haus. Die Beamten hätten zunächst den Sohn mit Pfefferspray überwältigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Anschließend entdeckten sie in dem Anwesen im Kreis Bergstraße den 75 Jahre alten, schwer verletzten Vater. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch die gleichaltrige Mutter wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zu dem größeren Polizeieinsatz kam es, nachdem Nachbarn den eskalierenden Streit meldeten. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Sohn seine Eltern in dem gemeinsamen Haus attackiert haben. Es werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Angaben zur Nationalität des 52-Jährigen machten die Ermittler nicht.

Er leistete nach Angaben der Ermittler so heftigen Widerstand, dass er bei seiner Festnahme verletzt wurde und auch in eine Klinik musste. Wie es dazu kommen konnte, ermittelt das Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach.