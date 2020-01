Magdeburg

German Open: Solja und Mittelham verlieren Halbfinale

31.01.2020, 17:55 Uhr | dpa

Petrissa Solja und Nina Mittelham haben bei den German Open im Tischtennis das Endspiel im Damen-Doppel verpasst. Trotz guter Leistung verloren die beiden deutschen Nationalspielerinnen am Freitag in Magdeburg im Halbfinale gegen die Weltranglisten-Erste Chen Meng und Wang Manyu aus China in 1:3 Sätzen. Im dritten Durchgang hatten die 25 Jahre alte Solja (TSV Langstadt) und die 23 Jahre alte Mittelham (TTC Berlin Eastside) sogar einen Satzball zu einer möglichen 2:1-Führung.