Wetzlar

Früherer Handball-Nationalspieler Kneer nach Hüttenberg

31.01.2020, 18:50 Uhr | dpa

Der frühere Handball-Nationalspieler Stefan Kneer wechselt in diesem Sommer von Bundesligist HSG Wetzlar zum TV Hüttenberg. Dies teilte der Zweitligist am Freitagabend mit. "Mir war es wichtig, dass ich mit meiner Familie in der Heimat bleiben und dennoch auf hohem Niveau Handball spielen kann", sagte Kneer, der für das Nationalteam insgesamt 73 Spiele bestritten hat. In Hüttenberg, das von Wetzlar gerade einmal zehn Kilometer entfernt liegt, soll der 34 Jahre alte Kneer zudem die B-Jugend trainieren.