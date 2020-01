Magdeburg

Timo Boll verliert erneut gegen Weltranglisten-Ersten

31.01.2020, 19:55 Uhr | dpa

Tischtennis-Star Timo Boll hat bei den German Open zum fünften Mal nacheinander das Duell mit dem Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong aus China verloren. Der 38 Jahre alte Europameister unterlag dem 15 Jahre jüngeren Titelverteidiger am Freitagabend im Achtelfinale in Magdeburg in 2:4 Sätzen. Fan Zhendong ist der einzige Weltklasse-Spieler, gegen den Boll in seiner erfolgreichen Karriere noch nie gewonnen hat. Gegen den amtierenden World-Cup-Sieger verlor die deutsche Nummer eins auch bei den vorangegangenen vier Turnieren zwischen Oktober und Dezember 2019.