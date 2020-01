Halle (Saale)

HFC versinkt im Mittelmaß: 3:4 gegen Aufsteiger Köln

31.01.2020, 21:17 Uhr | dpa

Der Hallesche FC hat den Kontakt zu den ersten drei Plätzen in der dritten Liga endgültig verloren und ist im Mittelmaß versunken. Die Schützlinge von Torsten Ziegner verloren am Freitagabend im heimischen Erdgas-Sportpark gegen Aufsteiger Viktoria Köln mit 3:4 (0:1) und warten damit seit fünf Partien auf einen Sieg. Die Kölner feierten dagegen nach 13 sieglosen Begegnungen ihren ersten Dreier.

Vor 7612 Zuschauern, unter ihnen auch Magdeburgs Trainer Claus-Dieter Wollitz und Zwickaus Coach Joe Enochs, wurden die Gastgeber eiskalt erwischt. Nach einem blitzsauberen Konter schoss Jonas Carls (5.) die Kölner in Führung. Die Hausherren reagierten mit wütenden Gegenangriffen, denen in der ersten Halbzeit jedoch die Präzision fehlte. Die klarste Chance zum Ausgleich hatte Terrence Boyd (21.), dessen Kopfball an der Latte landete.

Vier Minuten nach dem Wiederanpfiff kassierten die Hallenser den nächsten Nackenschlag. Kai Klefisch erhöhte mit seinem präzisen Schuss an den Innenpfosten auf 2:0. Kölns Keeper André Weis schien die Hallenser jedoch wieder ins Spiel zurück zu bringen. Einen harmlosen Freistoß von Marcel Hilßner klatschte der Torwart genau vor die Füße von Sebastian Mai (65.). Fünf Minuten später glich der eingewechselte Mathias Fetsch zum 2:2 aus. Doch Michael Seaton (79.) brachte Köln wieder in Führung. Steven Lewerenz (82.) sorgte nach einem Patzer von HFC-Schlussmann Kai Eisele für die Entscheidung. Mehr als der Anschlusstreffer durch Mai in der Nachspielzeit gelang den Hausherren nicht mehr.