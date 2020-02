Kruså

Wildschweinzaungegner demonstrieren entlang des Bauwerks

01.02.2020, 01:24 Uhr | dpa

Ein Zettel mit der Aufschrift "Grenzwertig" hängt am Wildschweinzaun an der deutsch-dänischen Grenze. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Gegner des umstrittenen Wildschweinszauns an der deutsch-dänischen Grenze wollen heute (13.00 Uhr) mit einem Spaziergang entlang des Bauwerks im Kollunder Wald bei Flensburg gegen den Zaun demonstrieren. "Wir sollten diesen Zaun nicht haben, weil wir damit irgendwann unsere Natur kaputt machen", sagte Børge Petersen, einer der Initiatoren, der Deutschen Presse-Agentur in Kopenhagen. Zudem sei er ein schlechtes Zeichen in einer Region, in der die Menschen beiderseits der Grenze "wirklich gute Freunde" geworden seien. Gemeinsam mit zwei Mitstreitern aus Dänemark und Deutschland hat er daher auf Facebook zu der Demonstration aufgerufen.

Der etwa 70 Kilometerlange Wildschweinzaun entlang der Grenze von der Ostsee bis zur Nordsee wurde am 2. Dezember 2019 fertiggestellt. Dänemark hat ihn als eine Maßnahme im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) errichtet, damit kein Schwarzwild aus Deutschland einwandert. Ein Nachweis der für den Menschen ungefährlichen Seuche im Land würde einen sofortigen Exportstopp für dänische Schweineprodukte in Nicht-EU-Länder bedeuten. Die Schweinefleischproduktion ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Dänemark.