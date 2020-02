Annaberg-Buchholz

Wintersportregionen reagieren auf Schneemangel

01.02.2020, 09:43 Uhr | dpa

Schnee bleibt in Sachsen auch gut eine Woche vor Beginn der Winterferien Mangelware. In einigen traditionellen Wintersportregionen in den Mittelgebirgen werden den Urlaubern deshalb alternative Angebote gemacht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Tourismusverbänden ergab. So hätten viele Kommunen und Tourismusunternehmen im Erzgebirge kurzfristig mit Angeboten wie etwa geführten Fackel- oder Erlebniswanderungen reagiert, hieß es. Kunstschnee ermöglicht in einigen Regionen Skisport und Rodeln. Es gibt aber auch Liftbetreiber, die wegen des Schneemangels in die Bredouille geraten sind.