Magdeburg

Überprüfung der Nitratmessstellen ist Daueraufgabe

01.02.2020, 13:01 Uhr | dpa

Vor dem Hintergrund des Streits um strengere Düngeregeln für Bauern hat das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Sachsen-Anhalt erklärt, dass die Messstellen zur Nitratbelastung des Grundwassers im Land regelmäßig überprüft werden. Dabei werde geschaut, ob sie ihre Funktion noch erfüllten und die Grundwasserverhältnisse repräsentativ abbildeten, teilte das Ministerium in Magdeburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. "Das ist eine Daueraufgabe." 550 solcher Messstellen gebe es über das gesamte Land verteilt. Landwirte melden immer wieder Zweifel an den Messungen an.

Weil Nitratwerte im Grundwasser schon seit Jahren zu hoch sind, hat die EU-Kommission Deutschland beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagt und 2018 Recht bekommen - daher muss die Bundesregierung weitere Düngebeschränkungen angehen.