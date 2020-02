Friedrichshafen

Märchenkönig und Tänzerin: Back-Kreationen auf Messe

01.02.2020, 13:32 Uhr | dpa

Spielfigur oder Torte? Bei so mancher Back-Kreation mussten die Besucher der Messe MyCake am Samstag in Friedrichshafen zweimal hinschauen, um durchzublicken. Zu sehen gab es Kuchen und Torten in den außergewöhnlichsten Formen. Teils waren die Backwaren auch gar nicht mehr als solche zu identifizieren. Zu sehen gab es beispielsweise eine Torte mit "Märchenkönig" Ludwig II., eine andere war in Form einer halbnackten Tänzerin mit roten Stöckelschuhen kreiert. Bei der Schau zum Thema kreatives Backen und aufwendiges Tortendesign präsentieren mehr als 70 Aussteller aus neun Nationen noch bis zum Sonntag ihre spektakulärsten Werke. In Workshops können sich Besucher selbst ausprobieren.