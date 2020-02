Weißenfels

Tausende Altreifen brennen im Burgenlandkreis

01.02.2020, 13:43 Uhr | dpa

Auf einem Privatgelände im Weißenfelser Ortsteil Borau sind mehrere Tausend Altreifen in Brand geraten. Das Feuer brach Freitagabend aus, die Flammen loderten auch noch am Samstag, wie die Polizei in Halle mitteilte. Der Rauch war weithin sichtbar. Mehr als 80 Feuerwehrleute verschiedener Wehren waren im Einsatz. Auf dem Gelände befanden sich zudem zehn Bienenvölker, die zerstört wurden. Der Gesamtschaden wird auf etwas 13 000 Euro geschätzt.