Weißenfels

MBC-Basketballer verlieren auch in Göttingen

01.02.2020, 21:11 Uhr | dpa

Göttingen (dpa) – Der Syntainics MBC aus Weißenfels hat im Abstiegskampf den nächsten Rückschlag kassiert und die siebte Partie der Basketball-Bundesliga nacheinander verloren. Der Tabellenletzte unterlag am Samstagabend bei der BG Göttingen mit 95:107 (45:62). Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten die Mitteldeutschen eine schwache Defensivleistung. "Göttingen hat am Anfang des Spiels alles reingeworfen, was man reinwerfen konnte", sagte MBC-Trainer Björn Harmsen.

Bester Werfer des Auswärtsteams war Aufbauspieler Kaza Kajami-Keane mit 19 Punkten, bei Göttingen kam Kyan Anderson auf 26 Zähler. Die Weißenfelser konnten vor 3447 Zuschauern besonders die Distanzschützen der Heimmannschaft kaum unter Kontrolle halten, Göttingen versenkte mehr als die Hälfte seiner Dreier. Mit dem sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Spielen haben sich die Gäste aus Niedersachsen schon fast aller Abstiegssorgen entledigt.