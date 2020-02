Baiersdorf

Tankstelle überfallen: Täter mit Helikopter gesucht

01.02.2020, 21:30 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einem Streifenwagen.

Unter Vorhalt einer Schusswaffe hat ein Unbekannter am Samstagabend eine Tankstelle in Baiersdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) überfallen. Der bedrohte Angestellte habe dem Mann Einnahmen in dreistelliger Höhe ausgehändigt, berichtete die Polizei. Danach sei der Täter zu Fuß geflüchtet. Die Polizei fahndete zunächst ergebnislos nach dem Räuber, auch Suchhunde und ein Helikopter waren dabei im Einsatz.