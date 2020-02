Dresden

Faschingsschwimmer stürzen sich in die kalte Elbe in Dresden

02.02.2020, 02:12 Uhr | dpa

Die Kulisse der Dresdner Altstadt spiegeln sich bei Tagesanbruch in der Elbe. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Eisschwimmer aus ganz Deutschland stürzen sich heute (11.30 Uhr) in Dresden in die kalte Elbe. Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) Dresden rechnete mit etwa 30 Teilnehmern beim 21. Faschingsschwimmen. Jeder könne zwischen Distanzen von 400 Metern, zwischen Carola- und Augustusbrücke, und 800 Metern, zwischen Albert- und Augustusbrücke, wählen, sagte DLRG-Sprecher Benny Böhme. Vier Grad kalt Wasser sei das Wasser derzeit. Die meisten Eisbader gehen im Faschingskostüm an den Start.