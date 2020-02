Dresden

Dynamo-Coach Kauczinski fordert Leistungssteigerung

02.02.2020, 03:10 Uhr | dpa

Dynamo Dresdens Trainer Markus Kauczinski fordert gegen den 1. FC Heidenheim eine Leistungssteigerung des Fußball-Zweitligisten. "Wir müssen uns steigern. Was wir gegen Karlsruhe gemacht haben, wird nicht reichen. Wenn wir zulegen, bin ich optimistisch, dass wir dort was holen können", sagte der 49-Jährige am Freitag. Dabei muss er jedoch auf Josef Husbauer (Infekt), Kevin Ehlers (Sprunggelenk), Marco Hartmann (Aufbautraining) und Dzenis Burnic (5. Gelbe Karte) verzichten. Neuzugang Simon Makienok wird dagegen erstmals zum Kader gehören.