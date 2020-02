Wiesbaden

Mehr Geld für hessische Städte und Gemeinden

02.02.2020, 09:15 Uhr | dpa

Mehr Geld für die Kommunen: Über 300 Millionen Euro mehr als noch 2018 flossen im vergangenen Jahr an Gemeinschaftssteuern an hessische Städte und Gemeinden. "Die insgesamt ausgezahlten rund 4,7 Milliarden Euro bedeuten einen neuen Rekordwert", gab der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Sonntag in Wiesbaden bekannt. Das Plus von sieben Prozent geht aus den aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts hervor.

Auch bei den Gewerbesteuereinnahmen verzeichneten die Kommunen ein Plus: Laut der Zahlen der Behörde stiegen die Einnahmen im Vergleich zu 2018 voraussichtlich um 3,7 Prozent auf einen ebenfalls neuen Rekordwert von 5,5 Milliarden Euro. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs flossen zudem erstmals mehr als fünf Milliarden Euro nach Hessen, wie es hieß.

Die Summe von Gemeinschafts- und Gewerbesteuern sowie dem kommunalen Finanzausgleich bedeuteten 2019 mehr als 15 Milliarden Euro für die Kommunen. Dazu kommen noch Einnahmen aus der Grundsteuer hinzu. Abschließende Zahlen lägen aber noch nicht vor, hieß es.