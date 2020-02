Wanzleben-Börde

Maskierter Täter erbeutet Zehntausende Euro von Discounter

02.02.2020, 11:52 Uhr | dpa

Ein maskierter Mann hat Zehntausende Euro aus dem Tresor eines Discounters in Wanzleben-Börde (Landkreis Börde) erbeutet. Der Täter gelangte am Samstagabend kurz nach Ladenschluss über das Dach in die Filiale, wie die Polizei am Sonntag in Haldensleben mitteilte. Dort soll er drei Mitarbeiterinnen in die Herrentoilette gebracht und bedroht haben. Der Maskierte öffnete daraufhin gewaltsam ein Tresorfach, nahm zehn Umschläge mit je 3000 bis 3500 Euro mit und flüchtete.