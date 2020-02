Es bleibt mild und windig

02.02.2020, 18:26 Uhr | dpa

Zum Wochenstart bleibt es in Niedersachsen und Bremen windig und mild. Am Montag ist es stark bewölkt, es gibt immer wieder Sprühregen und erst gegen Abend längere trockene Abschnitte, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag sagte. Der Wind weht frisch aus Westen mit starken, an der Küste auch stürmischen Böen. Mit neun bis elf Grad wird es mild, am wärmsten wird es im Süden des Landes.

In der Nacht zum Dienstag ziehen dann der Prognose zufolge Schauer durch. Im Bergland kann es schneien. Die Temperaturen sinken auf 3 Grad im Binnenland und null bis ein Grad in höheren Lagen. Für Dienstag wird windiges Schauerwetter mit kurzen freundlichen Abschnitten erwartet. Auch Graupelschauer sind möglich - und im Bergland Schneeschauer. Im Binnenland liegen die Temperaturen bei sechs bis sieben Grad, in höheren Lagen bei vier Grad.

In der Nacht zum Mittwoch lassen die Schauer nach, gebietsweise ist leichter Frost möglich. Die Temperaturen liegen bei null Grad, streckenweise kann es glatt werden. Der Mittwoch wird nach Vorhersage der Meteorologen der freundlichste Tag: Der Wind lässt nach und es gibt auch Sonnenschein. Die Temperaturen klettern im Binnenland auf sechs bis acht Grad, im Bergland sind sie mit vier Grad etwas niedriger.