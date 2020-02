Gera

Bundespräsident Steinmeier: Zum Bürgergespräch nach Gera

03.02.2020, 02:43 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt heute Geraer Bürger zum Gespräch an den Kaffeetisch. 14 Gäste - vom Schüler bis zum Ruheständler - werden an der Tafel Platz nehmen. Den Angaben zufolge wurden sie auf Empfehlung des Bürgermeisteramtes eingeladen. Sprechen will Steinmeier mit ihnen etwa über die Folgen des Strukturwandels seit der Wiedervereinigung und über das politische Klima in der Region. Ziel sei es, Menschen unterschiedlicher Meinungen an einen Tisch zu bringen, teilte das Bundespräsidialamt mit. Es ist das neunte Mal, dass Steinmeier zu einer solchen Kaffeetafel lädt, aber das erste Mal in Thüringen.

Bevor Steinmeier in dem Café am Markt zu Tisch bittet, wird er sich im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Am frühen Nachmittag ist dann noch ein Gespräch mit Jugendlichen geplant: In der Tonhalle will sich das Staatsoberhaupt mit jungen Menschen austauschen, die beim Stadtjugendring und einem Jugendclub aktiv sind.