Cappeln (Oldenburg)

Kein Karneval für kleine Kinder

03.02.2020, 06:53 Uhr | dpa

Verkleidete Kinder nehmen an einem Rosenmontagszug teil. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Aus Rücksicht auf kleine Kinder im Alter von bis zu drei Jahren verzichtet die katholische Kindertagesstätte St. Marien in Cappeln-Sevelten auf eine Karnevalsfeier. Die Kinder dürfen zwar verkleidet kommen, sollen sich aber nicht schminken. An Rosenmontag gebe es einen ganz normalen Kindergartenvormittag, sagt Leiterin Rita Latin. Kinder bis etwa drei Jahre kämen nicht damit zurecht, dass vertraute Personen auf einmal auf einmal anders aussehen. "Wir haben schon in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Kinder bei den Karnevalsfeiern völlig überfordert sind und den ganzen Tag über bei den Erzieherinnen sind", sagte Latin.

Die Entscheidung, komplett auf eine Karnevalsfeier zu verzichten, fiel nach einer Fortbildung, die der Psychologe Malte Mienert gehalten hatte. "Der Punkt ist nicht, dass sich Kinder nicht gern verkleiden, sondern dass sie andere nicht mehr wiedererkennen", erklärte der Experte für Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie. Kinder im Krippenalter verspürten in dieser Situation eine tiefe Verunsicherung, etwa vergleichbar mit der, die sie spüren, wenn sie einer Gruppe von Fremden gegenüberstehen.