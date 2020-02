Bad Kreuznach

Wissing plant Meldeportal für Nitrat-Messstellen: Agrarrat

03.02.2020, 13:38 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz soll es künftig ein Meldeportal für mögliche Probleme mit einzelnen Nitrat-Messstellen geben. Nach Hinweisen auf dem Portal werde die entsprechende Messstelle dann überprüft, sagte Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) nach einem Treffen mit Bauernvertretern am Montag in Bad Kreuznach. Einrichten will Wissing auch einen rheinland-pfälzischen Agrarrat, der sich künftig mit den großen Agrar-Themen beschäftigen wird. Hier sollten Vertreter der Landwirte, des Umweltschutzes und externe Experten vertreten sein, sagte er. Über die genaue Zusammensetzung müsse nun noch beraten werden.