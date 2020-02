Sachsens erster Lotto-Millionär 2020 kommt aus Chemnitz

03.02.2020, 14:59 Uhr | dpa

Der erste sächsische Lotto-Millionär in diesem Jahr kommt aus Chemnitz. 1 050 000 Euro habe er in der Glücksspirale am Samstag gewonnen, teilte Sachsenlotto am Montag mit. Der Mann könne nun entscheiden, ob er 20 Jahre lang monatlich 5000 Euro überwiesen bekommt oder er sich den Gewinn sofort auszahlen lässt. Der Chemnitzer könne laut Sachsenlotto direkt informiert werden, weil er eine Kundenkarte besitze. Im vergangenen Jahr hatten sieben Lottospieler aus Sachsen Millionengewinne abgeräumt. 2018 gab es fünf Lotto-Millionäre im Freistaat.