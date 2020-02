Oranienburg

Autofahrer flieht vor Kontrolle: kein Führerschein

03.02.2020, 17:00 Uhr | dpa

Ein 45-jähriger Autofahrer hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Oranienburg geliefert. Als die Beamten seinen Wagen bei einer Verkehrskontrolle überprüfen wollten, habe er beschleunigt und zeitweise die Autolichter ausgeschaltet, teilte die Polizei am Montag mit. Zwischenzeitlich sei er am Sonntagabend mit seinem Wagen unvermindert auf das Polizeiauto zugesteuert. Nachdem der Mann auf einen Mauervorsprung gefahren und dann zu Fuß weggelaufen sei, hätten ihn die Beamten an seiner Wohnadresse angetroffen. Wie ein Drogenschnelltest den Angaben zufolge ergab, hatte er Cannabis konsumiert. Außerdem besaß er keinen Führerschein.