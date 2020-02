Itzehoe

Plädoyers im Mordprozess um zerstückelte Leiche geplant

04.02.2020, 02:58 Uhr | dpa

Im Prozess um eine zerstückelte und einbetonierte Leiche in Schleswig-Holstein sollen heute die Plädoyers gehalten werden. Die Staatsanwaltschaft hat einen 47 Jahre alten Mann und seine zehn Jahre jüngere Freundin angeklagt, in Dammfleth im Kreis Steinburg einen heimtückischen Mord begangen haben. Die Leiche sollen sie zerstückelt und auf ihrem Reiterhof vergraben haben. Beide saßen deswegen zunächst in Untersuchungshaft. Kurz vor Weihnachten hob das Gericht den Haftbefehl gegen die Frau auf. Ihr Lebensgefährte blieb in Untersuchungshaft. Der Mann nahm später in einem Geständnis die Gesamtschuld auf sich. Die Frau schwieg bis zuletzt zu den Vorwürfen.