Offenbach am Main

Wetter im Osten: Schnee in den Bergen und Nässe im Tiefland

04.02.2020, 08:59 Uhr | dpa

In den nächsten Tagen bleibt es in bergigen Regionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verschneit - im Tiefland hingegen ist mit Nässe zu rechnen. Der Schnee, der Montagnacht im Erzgebirge und im Thüringer Wald gefallen ist, soll bis mindestens Mittwoch liegen bleiben, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag sagte. "Da ist auch Obacht auf der Straße geboten." Im Tiefland erwarten die Wetterexperten nur in Ausnahmefällen Glätte, allerdings Regenschauer in allen drei Bundesländern. Auch mit Graupel sei zu rechnen.

Auch im Harz soll es bei kleineren Schneeschauern bleiben, im Erzgebirge werden bis zu 30 Zentimeter Schnee liegen bleiben, im Thüringer Wald werden bis zu zehn Zentimeter Schnee erwartet, wie der DWD-Sprecher sagte. Auch in der kommenden Nacht und Mittwochfrüh soll es dort weiter schneien. Im Harz sei lediglich mit kleineren Schneeschauern zu rechnen.

Während in bergigen Regionen für die nächsten drei Tage maximal fünf Grad erwartet werden, erreichen die Temperaturen im Tiefland Höchstwerte von bis zu sechs Grad, wie der DWD-Sprecher sagte.