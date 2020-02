15-jähriger bleibt mit Auto auf A24 liegen: Benzin alle

04.02.2020, 11:57 Uhr | dpa

Parchim (dpa)- Zwei Jugendliche sind auf der A24 bei Parchim von der Polizei in einem Auto entdeckt worden. Der 15-jährige Fahrer und ein 14-jähriger Beifahrer waren am Montagabend mit dem Auto auf der Autobahn liegengeblieben, da sich kein Kraftstoff mehr im Tank befand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge hatten die Jungen eine Spritztour mit dem Wagen der Mutter des 15-Jährigen unternommen. Gegen den aus Schleswig-Holstein stammenden Jugendlichen wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.