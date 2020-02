Stockstadt am Main

17 beschädigte Fahrzeuge wegen Reifenplatzer

04.02.2020, 13:30 Uhr | dpa

Herumfliegende Reifen- und Trümmerteile haben 17 Fahrzeuge auf der Autobahn 3 bei Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) beschädigt. Grund war ein technischer Defekt an einem Lastwagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Reifen am Auflieger des Sattelzugs platzte, verteilte sich auf der Fahrbahn und beschädigte nachfolgende Fahrzeuge. Einige verloren daraufhin selbst Teile, die wiederum andere Fahrzeuge beschädigten. Bei dem Unfall am Montagabend wurde niemand verletzt. Nach rund zwei Stunden war die Fahrbahn Richtung Würzburg wieder frei für den Verkehr.