Flensburg

Warnstreik im Busverkehr: auch Schüler betroffen

04.02.2020, 15:00 Uhr | dpa

Ein ganztägiger Warnstreik der Busfahrer wird am Mittwoch den öffentlichen Nahverkehr im Kreis Nordfriesland weitgehend lahmlegen. Der komplette Öffentliche Personennahverkehr im Festlandsbereich des Kreises werde von Betriebsbeginn um 4.00 Uhr morgens bis Betriebsschluss in der Nacht zum Donnerstag um 2.00 Uhr bestreikt, teilten der Kreis und die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mit. "Im Schülerverkehr und im Linienverkehr fährt kein Bus, auch die Rufbusse bleiben im Depot", teilte der Kreis mit.

Eltern, die ihre Kinder morgens mit dem Auto zur Schule bringen, müssten also nach Schulschluss auch für den Rücktransport sorgen. Der freigestellte Schülerverkehr für inklusiv beschulte Kinder einschließlich der Sonderverkehre zu den Förderzentren sei vom Streik nicht betroffen.

Betroffen von dem Warnstreik im privaten Busgewerbe ist laut Verdi der Großraum Flensburg/Nordfriesland mit den Buslinien der Autokraft in Husum, Flensburg und Schleswig sowie die Firma Rohde/NVB in Bredstedt und Flensburg. Außerdem geht in Flensburg am Mittwoch ein zweitägiger Warnstreik im öffentlichen städtischen Busverkehr des Unternehmens Aktiv-Bus weiter. Hintergrund ist der aktuelle Tarifkonflikt im Busgewerbe in Schleswig-Holstein.