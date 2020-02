Wilsum

Bauern suchen bei Klöckner-Besuch die Diskussion

04.02.2020, 15:03 Uhr | dpa

Zum Besuch von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in der Grafschaft Bentheim suchen Landwirte die Diskussion. Die CDU-Politikerin wird heute bei einer von drei regionalen Raiffeisen-Genossenschaften organisierten Anbaufachtagung in Wilsum erwartet. Dabei will sie ihre Ackerbaustrategie 2035 vorstellen.

Mit rund 500 Traktoren wollen Landwirte aus einem Umkreis von bis zu 180 Kilometern zu der Veranstaltung anreisen, sagte der Sprecher der Bauern-Initiative "Land schafft Verbindung", Matthias Everinghoff. Die Landwirte begrüßten die Forderung Klöckners, dass das Messstellennetz zur Nitratüberwachung des Grundwassers in Deutschland überprüft werden soll. Vor dem Abschluss dieser Überprüfung dürfe aber die Düngeverordnung nicht verschärft werden, forderte Everinghoff. Die Landwirte wollten die Veranstaltung nutzen, diese Forderung an die Politikerin zu überreichen und um Fragen zu stellen.