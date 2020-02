Sondershausen

Mann stürzt bei Montage von Satellitenschüssel von Dach

04.02.2020, 15:17 Uhr | dpa

Ein Mitarbeiter einer Elektrofirma ist beim Installieren einer Satellitenschüssel in Sondershausen mehrere Meter tief von einem Dach gestürzt. Der 55-Jährige verletzte sich so schwer, dass ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle in Sachsen-Anhalt fliegen musste. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet der Mann bei seinem Arbeitseinsatz am Dienstagmittag ins Rutschen. Das Amt für Arbeitsschutz habe nach dem Unfall die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.