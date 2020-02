Velten

90 000 Schmuggelzigaretten in Auto gefunden: Fahrer flüchtet

04.02.2020, 19:07 Uhr | dpa

Potsdam (ots) - In Velten (Landkreis Oberhavel) haben Zöllner rund

90 000 Schmuggelzigaretten im Auto eines mutmaßlichen Drogenkuriers entdeckt. Die Beamten hatten den Wagen am Sonntag in der Nähe eines bekannten Verkaufsplatzes für illegale Zigaretten beobachtet, wie das Hauptzollamt Potsdam am Dienstag mitteilte.

Als sie das Auto kontrollieren wollten, raste der Fahrer davon. Die Zollbeamten fanden das Auto nach kurzer Suche verschlossen in einem angrenzenden Wohngebiet. Dem Fahrer gelang die Flucht. Bei der Durchsuchung fanden die Zöllner die Zigaretten. Die Kennzeichen des Wagens waren gefälscht, der verhinderte Steuerschaden wurde auf

17 000 Euro beziffert.