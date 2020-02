Völklingen

Karlsruher SC will bei Trainer-Debüt ins Pokal-Viertelfinale

05.02.2020, 00:03 Uhr | dpa

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Christian Eichner kann der Karlsruher SC heute Abend ins DFB-Pokal-Viertelfinale einziehen. Trotz der sportlichen Krise in der 2. Fußball-Bundesliga und der Beurlaubung von Ex-Coach Alois Schwartz geht der KSC als Favorit ins Achtelfinale beim 1. FC Saarbrücken. Die KSC-Verantwortlichen erwarten einen Sieg beim Spitzenreiter der Regionalliga Südwest. Eichner trifft bei seinem Debüt auf der KSC-Bank auf seinen Schwager Marcus Mann, der als Sportdirektor in Saarbrücken arbeitet. Die Partie wird im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen ausgetragen.