Oldenburg

Unbekannte zünden Streifenwagen vor Polizeiwache an

05.02.2020, 06:28 Uhr | dpa

Unbekannte haben vor einer Polizeiwache in Oldenburg ein geparktes Polizeiauto angezündet. Zwei vorbeifahrende Männer hatten den Brand in der Nacht auf Mittwoch bemerkt und die Polizisten in der Wache alarmiert, hieß es von der Polizei. Die Beamten löschten den Brand. Das Fahrzeug war nicht mehr einsatzbereit. Die Behörde hatte zunächst keine Erkenntnisse, wer das Feuer gelegt hat.