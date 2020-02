Zwickau

Nachbarn zu Tode geprügelt: Angeklagte räumen Tat ein

05.02.2020, 17:01 Uhr | dpa

Zwei junge Männer haben vor dem Landgericht Zwickau eingeräumt, einen Nachbarn brutal angegriffen zu haben. Laut Anklageschrift sollen die 18 und 19 Jahre alten Schüler aus Limbach-Oberfrohna im August 2019 so heftig gegen den Kopf und Oberkörper des Mannes geschlagen und getreten haben, dass er an seinen schweren Verletzungen starb. Die Angeklagten erklärten am Mittwoch zum Prozessauftakt, sie hätten dem 58-Jährigen eine "Abreibung" verpassen wollen, weil er sich immer wieder über Lärm und Belästigungen aus der Wohnung des 19-Jährigen beschwert habe. Die jungen Männer stehen wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht. Eine Obduktion hatte ergeben, dass das Opfer an stressbedingtem Herzversagen gestorben war. Für den Prozess sind bis Anfang März vier Verhandlungstage angesetzt und sechs Zeugen geladen.