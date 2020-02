Vellmar

Obduktion bestätigt: Polizeischüsse töteten 66-Jährigen

05.02.2020, 18:41 Uhr | dpa

Der bei einem Polizeieinsatz am Montag in Nordhessen getötete Mann starb an einer Schusswunde. Das habe die Obduktion des 66-Jährigen ergeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel am Mittwoch. Weitere Details nannte er mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht. Der Mann war am Montag in Vellmar (Kreis Kassel) nach dem Schusswaffeneinsatz mehrerer Polizeibeamter gestorben. Er soll betrunken gewesen sein und sich mit einem Messer der Festnahme widersetzt haben.

Die Staatsanwaltschaft Kassel, das Polizeipräsidium Mittelhessen und das Landeskriminalamt ermitteln nun - wie bei solchen Fällen üblich. Laut Behörden soll der 66-Jährige aus Kassel einen Autounfall ohne weitere Beteiligte verursacht und anschließend Unfallflucht begangen haben. Er sei daher vorläufig festgenommen worden und sollte zwecks Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht werden, als es zu dem tödlichen Zwischenfall kam.