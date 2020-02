Weimar

Grütters: Debattenkultur in Deutschland kein Ruhmesblatt

05.02.2020, 19:25 Uhr | dpa

Kulturstaatsministerin Monika Grütters sorgt sich um die Form von Auseinandersetzungen in Gesprächen und Diskursen. Die Debattenkultur sei "gegenwärtig kein Ruhmesblatt", heißt es im Redemanuskript der CDU-Politikerin zur Eröffnung der Veranstaltungsreihe der Klassik Stiftung "Die Macht der Worte" am Mittwoch in Weimar. Bei Tischgesprächen oder im öffentlichen Diskurs würde es eine zivilisierende Wirkung entfalten, "wenn geistreich abgewogen statt mit dumpfen Parolen vergiftet würde, worüber geredet, diskutiert und gestritten wird".

Sprachgewalt trete häufiger in Form verbaler Attacken, in Form sprachlicher Gewalt in Erscheinung als im Sinn literarischer oder rhetorischer Meisterschaft, sagte Grütters. "Gleichzeitig fehlt in beinahe keiner öffentlichen Kontroverse das moralisierende Machtwort, das andere Sichtweisen als illegitim stigmatisiert: als diskriminierend, rassistisch, islamophob, frauen- oder fremdenfeindlich oder in anderer Weise reaktionär." Nicht Verständigung sei das Ziel, sondern das Verstummen Andersdenkender. "Das ist brandgefährlich. Denn Demokratie ist ebenso auf Verständigung angewiesen wie sie der Freiheit des Wortes verpflichtet ist", sagte Grütters.

"Deshalb schockiert, empört und beschämt es mich wie viele andere auch, wenn Hass, Hohn und Häme, wenn Verunglimpfungen und Beleidigungen, wenn Schmähungen und Herabwürdigungen, wenn Grobheiten bis hin zu Gewalt- und Morddrohungen jeden Versuch der Verständigung zunichte machen." Grütters verwies darauf, solche Auswüchse sprachlicher Verrohung träfen nicht nur Prominente, die im öffentlichen Rampenlicht stünden.

Unerträglich sei es, dass mittlerweile aus Worten Taten werden: "Taten wie der Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle, Taten wie die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke". Worte fanatischen Hasses seien es gewesen, die den Tätern Munition geliefert haben "in einem Land, das solchem Hass nie wieder Raum zu geben versprach".