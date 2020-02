Venezia

Baskets Oldenburg verlieren Eurocup-Partie in Venedig

05.02.2020, 22:34 Uhr | dpa

Die EWE Baskets Oldenburg müssen um den erstmaligen Einzug in das Eurocup-Viertelfinale bangen. Drei Tage nach dem Bundesliga-Sieg gegen Alba Berlin verlor die Mannschaft von Coach Mladen Drijencic am Mittwoch bei Reyer Venezia mit 78:82 (39:45) und rutschte einen Spieltag vor Ende der Gruppenphase auf Platz drei ab. Nur die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Runde der letzten Acht. Bester Oldenburger war Rasid Mahalbasic mit 24 Punkten, bei den Italienern zeigte sich Jeremy Chappell mit 16 Zählern am treffsichersten. Das entscheidende Gruppenspiel gegen den griechischen Vertreter ASP Promitheas findet am 3. März in Oldenburg statt.