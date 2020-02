Wiesbaden

Steigende Pegelstände des Rheins in Wiesbaden

06.02.2020, 07:50 Uhr | dpa

Von den steigenden Pegelständen des Rheins ist auch Hessen betroffen. An einer Messstelle in der Nähe von Wiesbaden waren am Donnerstagmorgen laut Hochwassermeldedienst 5,49 Meter registriert worden. Bereits am Mittwoch hatten Uferbereiche in dem zu Wiesbaden gehörenden Stadtteil Mainz-Kostheim unter Wasser gestanden.

In den kommenden Tagen wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weniger nass. "Wir haben ein Hochdruckgebiet über ganz Deutschland", sagte ein Meteorologe des DWD. "Daher sollte es vor Samstag keinen Regen geben." Dadurch wäre genug Zeit, dass die Pegelstände wieder sinken können.