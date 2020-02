Gernsheim

Lkw fährt in Nachtbaustelle auf A 67

06.02.2020, 07:57 Uhr | dpa

Ein Lkw-Unfall auf der A 67 bei Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) hat im morgendlichen Berufsverkehr einen kilometerlangen Stau verursacht. Der Lastwagen mit Anhänger war am frühen Donnerstagmorgen in eine Nachtbaustelle gefahren, wie ein Sprecher der Polizei in Darmstadt sagte. Wegen der Bergungsarbeiten habe es für viele Pendler Behinderungen auf der Strecke Richtung Darmstadt gegeben. Es sei zudem zu Auffahrunfällen im Stau und am Stauende mit zwei Leichterverletzten gekommen. Der Lkw-Fahrer sei nicht verletzt worden.