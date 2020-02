Osterwald

Autofahrerin kommt von Straße ab und wird schwer verletzt

06.02.2020, 08:10 Uhr | dpa

In Osterwald (Kreis Grafschaft Bentheim) ist am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie sei mit ihrem Auto in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Dabei landete sie auf dem Dach und wurde schwer verletzt geborgen. Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar.